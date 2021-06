Newsletters

Les éditions Pneumatiques proposent depuis quelques années d'« envoyer des nouvelles », avec des objets littéraires postaux, des petits livres qu'il est possible d'expédier par La Poste au même tarif qu'une carte postale. Un partenariat avec les éditions Rouquemoute permet désormais d'étendre le concept aux bandes dessinées.

Dans un communiqué, la Fédération internationale des associations et institutions de bibliothèques (IFLA) entérine le conflit opposant bibliothèques et édition autour du « prêt numérique contrôlé ». La fédération indique en effet que ce dernier est « un moyen pour les bibliothèques d'assurer leur mission », à savoir rendre accessibles les livres au public, y compris ceux qui sont rendus indisponibles par le marché.

Panini Comics et HarperCollins Italia, ainsi que l’écrivain et réalisateur Fabio Guaglione, collaborent à une expérience cross-média inédite en Italie. Il s’agit de la création d’un univers narratif qui se développe en parallèle à travers deux modes d’expression artistique différents, la bande dessinée et le roman, créant ainsi deux perspectives alternatives et complémentaires, pour aller à la rencontre d’encore plus de lecteurs.

Les épreuves du baccalauréat 2021 se sont déroulé ces 16 et 17 juin : les sujets en philosophie et en français sont à découvrir...

Mais aussi un musée numérique, un prix de livres d'art, la lecture en grande cause nationale...