L’usine électrique d'Allauch, qui fit fonctionner plusieurs dizaines d’années durant les tramways à tractation électrique, sera le nouveau refuge de Marcel. « Il y a 1200 m2 de disponibles, mais il n’a pas encore été établi si la totalité de la superficie serait allouée au musée. » Pour autant, le financement est d’ores et déjà bouclé, avec le soutien de la DRAC et de la Région.

L’artiste-auteur de bandes dessinées Nikita Mandryka est décédé à l’âge de 80 ans, dans la nuit du 13 au 14 juin 2021, à Genève, où il résidait. Créateur du Concombre masqué, il était le dernier cofondateur vivant de L’Écho des savanes, après les disparitions de Marcel Gotlib (2016) et Claire Bretécher (2020).

On ne peut qu'inciter à l'exercice des droits démocratiques, mais, si vous êtes un lecteur ou une lectrice, et que les bibliothèques publiques sont un de vos repaires, cela devient encore plus urgent. Les régions et départements partagent en effet de nombreuses compétences, notamment culturelles, même si les communes restent au premier plan en matière de financement de la culture.

Créée en 2015 par Thibault Lorcy et Louis Roudaut, Hiboutatillus est une société d’édition de jeux de société française indépendante et spécialisée dans les party games, jeux conviviaux particulièrement adaptés pour l'apéro. La société vient d'être achetée par le groupe Hachette.

Mais aussi Jean-Pierre Gibrat, les Prix de Bologne, les Prix Pulitzer, la carte d'Internet...