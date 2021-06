Newsletters

Le livre audio reste un des secteurs les plus dynamiques de l'édition américaine, qui se félicite de chiffres toujours aussi impressionnants. Par ailleurs, on note des évolutions dans les pratiques d'écoute, consécutives à la pandémie et aux confinements successifs. À présent, le livre audio s'écoute de plus en plus chez soi...

Au Venezuela, l'écrivain et historien Rafael Rattia a été rapidement jugé, le 5 juin dernier, après son arrestation, quelques jours auparavant. Le chef d'accusation retenu était l'incitation à la haine, après la publication d'un article signé par l'auteur dans le journal El Nacional.

La Cour de Justice de l’Union européenne s'est penchée sur la publication, dans un journal imprimé, d’un article : ce dernier dispensait un conseil de santé inexact « relatif à l’utilisation d’une plante ». Or, une lectrice dudit article a suivi, à la lettre, le conseil délivré, ce qui a occasionné un problème de santé... Le journal peut-il être considéré responsable ?

La philosophe américaine Hannah Arendt, connue pour avoir étudié et théorisé la « banalité du mal » à partir des crimes nazis, avait fait don d'une partie de ses archives à la Bibliothèque du Congrès dès 1965, dix ans avant sa mort. Le fonds a été enrichi au fil des années, et se retrouve désormais en partie numérisé, accessible librement.

