Newsletters

En 2020, première année de la pandémie, le Québec avait enregistré des ventes de livres numériques exceptionnelles, de l'avis des professionnels. Les chiffres bondissent encore en 2021. Plus de 61.000 ventes en janvier, 49.102 en février et 59.301 en mars, il semble que l’embellie poursuive sur sa lancée.

Matthieu Messagier, poète français, est décédé le mardi 1er juin 2021 à l’hôpital de Trévenans (Bourgogne-Franche-Comtée). Âgé de 72 ans, il avait dédié sa vie à l’écriture. Il écrivait depuis son plus jeune âge et ne cessa jamais de le faire.

Série phare dans l'œuvre de Patricia Cornwell, les livres mettant en scène la médecin et agente du FBI Kay Scarpetta feront prochainement l'objet d'une adaptation, sous la forme d'une série d'épisodes d'une heure chacun. Blumhouse Television et Comet Pictures s'associent, côté production.

En 2009, Florence Aubenas partit pour Caen et s'inscrivit au chômage, avec un bac pour tout bagage et sans révéler qu'elle est journaliste. À Pôle Emploi, on lui proposa de saisir sa chance : devenir agent de propreté dans des entreprises. Le Quai de Ouistreham devint alors le récit saisissant de cette plongée dans le monde de la précarité. L'adaptation du livre, réalisée par Emmanuel Carrère, ouvrira la Quinzaine des réalisateurs, à Cannes.

Mais aussi Pierre Corneille, l'extrême droite en librairie, un imprimé annoté par Newton...