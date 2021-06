Newsletters

Le FIBD souhaite rester « un espace d'échanges entre les acteurs de l'écosystème de la bande dessinée et entre eux et les pouvoirs publics » indique son délégué général Franck Bondoux, après plusieurs mises en cause du collectif Autrices Auteurs en Action autour du Grand Prix 2021. Des auteurs avaient voté pour Bruno Racine afin de protester contre le manque de courage politique du gouvernement vis-à-vis de leur situation socio-économique.

La maison d’édition Better Call Julia a déjà sévi avec deux ouvrages au croisement de la pédagogie et du pastiche : Le Petit guide de la Foufoune sexuelle et La Grande Princesse. Sortis ce 3 juin, ils s’accompagnent d’un coup d’éclat cette fois plus gélatineux — mais 100 % naturel : des bonbons en forme de clitoris.

En partenariat avec le Ministère de la Culture, la Cité internationale de la tapisserie à Aubusson souhaite développer un hommage filé à George Sand. Un appel à candidatures est lancé pour la réalisation d’une tapisserie géante, avec une rémunération pour l’artiste lauréat et son équipe de 100.000 € à la clef.

L'après-midi du 3 juin, les salariés de la librairie Barnes & Nobles de North Waukegan Road à Deerfield (Massachusetts), ont découvert une famille d’oies dans les allées. Entrée sans frapper, et se déplaçant avec aise d’une table à l’autre, peut-être cherchaient-ils les Contes de Ma Mère L’Oye, ou Le Merveilleux Voyage de Nils Holgersson au pays des oies sauvages ?

