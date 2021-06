Newsletters

En attendant la rentrée littéraire et son prochain titre, Premier Sang, une discussion avec Amélie Nothomb autour de son dernier roman paru, Les aérostats, des monstres et de l’écriture, et de ses lecteurs. Ce samedi 12 juin, l'auteure rencontrera de nouveau, et avec plaisir, son public lors du Festival Les mots libres à Courbevoie.

L'État du Maryland, à l'est des États-Unis, est devenu le premier du pays à prévoir un droit de prêt numérique en bibliothèque. Cette loi oblige ainsi les éditeurs à proposer aux établissements des licences et des tarifs similaires à ceux constatés dans le commerce, auprès des particuliers.

Amiens accueille une nouvelle édition des Rendez-vous de la BD, et une journée professionnelle s'est déroulée ce vendredi 4 juin. Les auteurs de bandes dessinées y ont malheureusement constaté des difficultés grandissantes, dans l'exercice de leur profession. Notre envoyé spécial couvrira les Rendez-vous de la BD, ce week-end.

L'Office nigérian du droit d'auteur, chargé d'assurer la protection des droits de propriété intellectuelle, a annoncé la saisie, le 11 mai dernier, d'une cargaison de 80.000 livres contrefaits arrivant au port de Tincan à Lagos, la plus grande ville du pays. Le montant de cette saisie est estimé à 160.000 €.

Mais aussi Potter le capitaliste, les choix des lectrices de Elle, Demon Slayer le jeu...