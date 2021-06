Newsletters

Les Éditions des Équateurs ont renoncé à la publication d'une bande dessinée signée par Remedium, Cas de force majeure, en raison d'une partie évoquant le parcours et les idées de Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, selon l'auteur. Ce dernier a récupéré ses droits, après résiliation du contrat d'édition.

Les trois finalistes du Grand Prix du FIBD 2021 ont été annoncés. Rappelons que certains votants ont fait le choix d’un vote protestataire (qui ne pouvait être comptabilisé, dès lors qu’il ne se portait pas sur une autrice ou un auteur de bande dessinée) dans le but d’attirer de nouveau l’attention des pouvoirs publics sur les conditions dans lesquelles les autrices et auteurs exercent leur profession.

Installé dans son atelier, le Musée de la typographie a toujours représenté un espace de pédagogie et de passion. Les visiteurs y accèdent gratuitement, et à travers des ateliers, produisent leur propre papier, s’aventurent à imprimer sur des machines spécifiques, choisissant les fontes : en somme, une initiation au métier de typographe. Mais la structure voit son avenir menacé.

David Diop, romancier et universitaire, vient d’arracher l’International Booker Prize. Son livre, Frère d’âme, traduit du français par Anna Moschovakis sous le titre At Night All Blood is Black, était paru chez Pushkin Press. En France, l'ouvrage publié au Seuil avait provoqué un véritable engouement, avec près de 180.000 exemplaires vendus (données Edistat).

Mais aussi Obama et les bibliothécaires, Winslow au cinéma, les Tracts de Gallimard à écouter...