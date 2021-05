Newsletters

Michel Graton, créateur de Michel Vaillant, est décédé fin janvier 2021, mais l’esprit de son héros continue de faire des tours de circuit. Loin d’une forme de téléréalité adaptée aux courses automobiles, la Vaillante Académie propose de plonger dans le monde de Vaillant, avec des cours de pilotages, sur des véhicules ancestraux... En voiture !

Si Gabriel Matzneff a utilisé une souscription pour diffuser d'une manière assez restreinte son livre Vanessavirus, il a trouvé un éditeur en Italie. Liberilibri de Macerata a publié ce 26 mai le livre de l'écrivain, écrit en réponse aux dénonciations de Vanessa Springora à travers son propre livre.

Amazon s'est offer le studio américain MGM, ainsi que son catalogue particulièrement imposant de films. Au menu, donc, James Bond, Rocky, Robocop, ou encore la franchise Le Hobbit, mais également, côté télévision, La servante écarlate, Fargo, et on en passe et on en oublie…

L'émission La Grande Librairie reste le média le plus vendeur de livres, selon un sondage mené auprès de libraires. La suite du classement est surprenante : Télématin obtient 19 % des suffrages, Quotidien, 7 %, et C à vous, 7 %. Les journaux télévisés, dans leur ensemble, regroupent 5 %, mais les sacro-saints Youtubeurs récupèrent autant que Netflix, le 28 minutes d’Arte ou encore La Matinale : moins de 1 %.

Mais aussi Les Éternels chez Marvel, le Prix de la fiction arabe, les éditeurs de livres audio...