Le Pass Culture, principale mesure culturelle du quinquennat d'Emmanuel Macron, sera généralisé à tous les jeunes de 18 ans dès ce 21 mai, ce qui leur donnera l'occasion d'obtenir une certaine somme, a priori de 300 €, à dépenser en 24 mois. À cette occasion, Emmanuel Macron se déplacera à Nevers, accompagné de la ministre de la Culture.

Mario Vargas Llosa, autrefois vif opposant d'Alberto Fujimori, président du Pérou de 1990 à 2001, prend à présent le parti de sa fille, Keiko Fujimori, pour le second tour des élections présidentielles de 2021. Selon le Prix Nobel, une victoire du candidat de la gauche radicale serait « une catastrophe » pour le pays...

Pour financer les campagnes de vaccination au Royaume-Uni, les écrivains donnent de leur personne, ou de leurs œuvres. L'opération « Books for Vaccine » propose ainsi des ouvrages dédicacés aux enchères, ou encore des formations auprès d'éditeurs...

La famille Brontë a connu son lot de tragédies, avec un certain nombre de morts prématurées, notamment celle d'Anne, Emily et Charlotte. Pour tenter de les expliquer, une enquête menée au XIXe siècle pointe l'hygiène douteuse de la ville où résidait la famille, et notamment la proximité avec un cimetière...

