La ministre de la Culture Roselyne Bachelot a comparé, en réponse à la question d'une députée, les conflits entre les artistes-auteurs aux « conflits territoriaux en mer de Chine », qu'elle préférerait régler. Difficile, pour les principaux concernés, de goûter l'humour et la légèreté de la ministre, surtout lorsque les discussions sur le sujet sont si délicates...

Le Syndicat national de l'édition annonce l'ouverture de discussions avec les partenaires sociaux, en vue de la mise en place d'un dispositif de prévention et de détection des risques de violence et de harcèlement sexistes et sexuels à l'échelle de la branche.

À quelques jours du 19 mai, une des premières dates du déconfinement progressif, les protocoles sanitaires tombent. Avec une bonne nouvelle pour les bibliothécaires, la disparition de la quarantaine des documents, jugée inappropriée. Les services d'archives, toutefois, se voient sommer de la maintenir encore...

En Birmanie, le poète Khet Thi, également connu sous le nom Ko Zaw Tun, fait partie des dernières victimes de la répression de la junte birmane à l'égard des manifestants. L'écrivain, résistant de la première heure à la prise du pouvoir par l'armée, est mort après un interrogatoire.

