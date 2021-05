Newsletters

Pas de journée fériée qui tienne ! Aujourd’hui, un mouvement juridique notable : la Cour de Justice de l’Union européenne entérine les outils d’optimisation fiscale déployés par Amazon en Europe. Coup dur pour la Commission européenne qui entendait faire rendre gorge à la filiale…

De l’autre côté, le Marathon des mots se prépare, activement.

Du côté du Samu social de Montrouge (Hauts-de-Seine), cinq hébergés ont travaillé avec un animateur pour l’écriture d’un polar. Une initiative qui sort désormais en librairie.

Les libraires du Québec ont remis leurs six récompenses d’ici et d’ailleurs, avec en plus deux libraires récompensées pour leur travail.

Et puis, la petite note ActuaLitté : un entretien avec le post-doctorant Pierre-Carl Langlais. Ce dernier fouille depuis quelque temps du côté de l’intelligence artificielle. Au point de manipuler de sérieux corpus d’œuvre : découvrez comment Marcel Proust est devenu auteur de science-fiction ! Un reportage inédit dans les coulisses du Deep Learning et des prouesses de la technologique, ses limites et son avenir.

Excellentes lectures.