L’information de ce week-end prolonge celle de cette semaine : l’affaire Marsan a provoqué de nombreuses réactions. Dans les colonnes de ActuaLitté, l’une des autrices qui ont témoigné se dévoile, et raconte sa version des faits, à visage découvert.

Dans un registre similaire, c’est l’avocat et essayiste Juan Branco qui se retrouve au cœur d’une plainte pour viol. Une main courante déposée contre lui a conduit à l’ouverture d’une enquête.

La littérature, aux oubliettes ? Dans la commune de Dyo, elle passera par les toilettes. Au moins pour partager ses lectures.

En ce lendemain de 1er main, c’est aussi un hommage aux précaires que nous propose l’autrice et traductrice Marie Lebert. Un salut confraternel, amical et sincère, à toutes ces professions invisibles, et essentielles pourtant.

