Newsletters

L'affaire Marsan, une semaine après la publication des témoignages d'autrices et d'anciennes salariées par Mediapart, révèle une prise en compte très superficielle de ces problématiques dans le milieu de l'édition. Enquête sur les obligations des uns et des autres, et sur la marge de progression en la matière.

La réforme de la haute fonction publique est lancée, au-delà de la suppression très médiatique de l'ENA. Les conservateurs et conservatrices des bibliothèques en profitent pour porter quelques revendications auprès des politiques, afin de faire évoluer leur profession et ses acquis.

Le légendaire Livre dont vous êtes le héros est loin, très loin d'être passé de mode... La maison française Elder Craft, spécialisée dans le jeu de rôle, se lance ainsi dans une ambitieuse aventure éditoriale en publiant deux livres qui inaugurent une nouvelle collection...

Arnaud Lagardère s'est exprimé dans la presse sur l'avenir de son groupe, restant toutefois très discret sur l'avenir de Lagardère Publishing, fleuron de Lagardère, et de Hachette Livre. Si Vincent Bolloré observe avec attention les mouvements, un autre patron de l'édition est attentif...

Mais aussi la numérisation d'un vinyle, Shakespeare et la médecine, le Salon du livre rare...