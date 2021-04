Newsletters

Parce que la lutte contre les stéréotypes commence dès le plus jeune âge, des maisons d'édition, en Italie, proposent des initiatives dans les manuels scolaires. La maison bolognaise Zanichelli a ainsi été la première à créer un décalogue qui, en 10 lignes directrices, aide à lutter contre les stéréotypes de genre et à promouvoir l’inclusion.

Le livre American Psycho, de Bret Easton Ellis, célèbre ses 30 ans en 2021. Avec une fameuse nouvelle : une série est en développement, chez Lionsgate TV. En attendant de pouvoir la découvrir, il est possible de se replonger dans le film des années 2000, ou encore la comédie musicale...

Du 1er janvier au 28 mars, les données communiquées par l’Associazione italiana editori affichent 26,6 % de mieux en valeur et 26,7 % en volume, en regard de 2020. Mais ces très bons chiffres du livre italien masquent une réalité un peu plus complexe, et moins enjouée...

Dans Racisme et jeu vidéo, Mehdi Derfoufi propose une recherche qui lit l'histoire du jeu vidéo par le prisme des études postcoloniales et décoloniales, pour questionner les enjeux de création, de production et de réception. Un extrait est à découvrir sur ActuaLitté.

