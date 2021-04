Newsletters

De nombreux témoignages d'autrices, d'auteurs, mais aussi d'anciennes salariées pointent le comportement de l'éditeur Stéphane Marsan, directeur des éditions Bragelonne. Des gestes et paroles « déplacés », dans un contexte professionnel, sont évoqués, mais l'accusé dément et assure qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mise en examen.

Le budget fédéral canadien 2021 fait état de près de 40 millions $ d'aides pour le secteur du livre, avec les librairies au premier plan des bénéficiaires. En effet, quelque 32 millions $ leur permettront d'améliorer leurs ventes sur internet. Le reste ira à la promotion du livre canadien, dans le cadre de la Foire du Livre de Francfort.

Créée en 1989 par Louisette Neil et André Harris, Marc Ferro prend part au lancement de l’émission « Histoire parallèle » qu’il présente et amine tous les samedis, en soirée d’abord sur la Sept, puis sur Arte. Accompagné d’un invité, l’historien revient sur les évènements qui ont fait l’histoire à l’aide d’images d’archives. Après 12 saisons et plus de 600 émissions, Histoire parallèle prend fin en 2001. Marc Ferro est décédé dans la nuit du 21 avril, à l'âge de 96 ans.

Écrit en latin et en allemand, le Compendium rarissimum totius Artis Magicae sistematisatae per celeberrimos Artis hujus Magistros est assurément un ouvrage mystérieux. Sa page de garde prévient : « Ne me touche pas. » Mais ses illustrations sont tentantes...

