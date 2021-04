Newsletters

Classés comme « commerces essentiels », les libraires se retrouvent malgré tout interdits de marchés et autres événements en extérieur, malgré des conditions qui pourraient permettre de respecter les contraintes sanitaires. Une librairie du Mans porte un recours en référé devant le Conseil d'État, pour faire annuler un décret qui constituerait une « rupture d'égalité ».

En août 2020, un agent de la Bibliothèque nationale de France mettait fin à ses jours sur son lieu de travail. Une délégation d'enquête paritaire, mais aussi la police judiciaire, ont mené des enquêtes pour établir l'influence possible du travail dans ce geste tragique.

Imprimer des poèmes grâce à des arbres, en utilisant directement leur tronc, tel est le projet poétique et pour le moins insolite de l'artiste plasticien et performeur Pierre Gautreau. Le tout s'effectue sans aucun dommage pour la faune et la flore, bien entendu...

La lutte continue à la Bibliothèque Sainte-Barbe, où les agents débrayent pour protester, notamment, contre la suppression de deux postes de contractuels au sein de l'établissement. Les moyens humains sont contraints, reconnait le président de l'Université Sorbonne Nouvelle, qui met aussi en avant les « exigences contradictoires » de sa tutelle.

Mais aussi Sherlock en jeu vidéo, un timbre Elsa Triolet, la décision dans l'affaire Team AlexandriZ, le congrès 2021 de l'ABF...