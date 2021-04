Newsletters

Un compte Instagram lancé il y a quelques jours, et déjà particulièrement suivi. Balance Ton Éditeur répond indéniablement à une certaine demande de libération de la parole. Et, suivant la formule, relaie les comportements et propos sexistes, homophobes, machistes entendus dans les couloirs feutrés des maisons d'édition...

La librairie Le Failler, de Rennes, rejoint le mouvement autour des podcasts, et lance sa production maison, intitulée « Ce qui se lie ». Des auteurs et éditeurs seront régulièrement interrogés, pour mettre en avant les métiers et les méthodes de travail. Et les livres avant tout, bien sûr.

Le Prix Polar en Séries récompense un roman noir, thriller ou polar francophone pour ses qualités propres et son potentiel d’adaptation en série télévisée, décerné à l'occasion du festival Quais du Polar. En cette année 2021, deux lauréats ont été distingués.

La Foire du Livre de Londres se déroulera une nouvelle fois uniquement en ligne, annonce l'organisateur Reed Exhibitions. Ce dernier ne permettra pas, par ailleurs, aux participants d'obtenir le remboursement des frais engagés pour cette nouvelle année numérique.

