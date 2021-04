Newsletters

L'auteur américain Dav Pilkey, créateur de Capitaine Slip, a souhaité, en accord avec son éditeur, retirer une bande dessinée publiée en 2010 de la vente. The Adventures of Ook and Gluk: Kung-Fu Cavemen from the Future montre en effet un personnage asiatique dont les yeux ne sont que de simples traits, perpétuant un stéréotype raciste.

Créateur de la trilogie Bushido, Michel Koeniguer s’était peu à peu spécialisé dans le domaine des séries de guerres. Il est mort ce 6 avril 2021 d’un arrêt cardiaque, à l'âge de 49 ans. Son premier album, Les Derniers Seigneurs, a été publié en 2002.

Vieille de près de 4000 ans et découverte par Paul du Chatellier il y a près d’un siècle, la dalle de Saint-Bélec a fait l'objet de nouvelles recherches pour en percer les mystères. Selon ces dernières, plusieurs éléments prouvent qu’il s’agit d’une carte : on trouve des motifs répétitifs qui sont reliés entre eux par des lignes, formant ainsi un réseau cohérent.

Le groupe Le Monde, et notamment les titres Le Monde, Télérama et L'Obs, s'impliquent dans un nouveau salon littéraire, intitulé MOT pour MOTS. Celui-ci devrait se dérouler à La Villette, dès le mois de juin prochain. Mais la crise sanitaire et la volonté des éditeurs compliquent la proposition...

Mais aussi Jupiter's Legacy, un jeu vidéo-journal intime, une librairie sans libraire...