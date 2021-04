Newsletters

Aux États-Unis, l'association représentant les bibliothécaires a une nouvelle fois établi la liste des ouvrages les plus critiqués, voire censurés, dans les établissements de lecture publique et les écoles. Les livres évoquant des thématiques LGBTQIA+ sont encore les plus visés, mais sont suivis de près par ceux qui portent sur le racisme.

Les robots romanciers pourraient bien marquer une nouvelle étape dans la littérature mondiale, un peu comme l'apparition de la photographie a remis en question la peinture. C'est la thèse défendue par le romancier Kazuo Ishiguro, dans un entretien au Times.

Une proposition de loi, au Tennessee, suggère de bannir des établissements scolaires publics les ouvrages et manuels qui évoqueraient des sexualités autres qu'une « norme » hétérosexuelle. Plusieurs États, outre-Atlantique, disposent de telles lois homophobes et transphobes.

80 années plus tard, un roman inédit de Richard Wright sera bientôt publié : parce qu'il y décrivait des violences policières d'une manière crue, Wright avait vu son livre refusé par son éditeur...

