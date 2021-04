Newsletters

L'accès aux livres et à la lecture dans les établissements pénitentiaires français reste compliqué, et pas seulement à cause de la crise sanitaire. Faire parvenir des livres aux personnes détenues par colis s'avère très incertain, tandis le droit à la lecture, dans le circuit judiciaire, est relativement peu respecté. Panorama de la situation, avec un détour par une bibliothèque de prison.

Alors que le troisième confinement se profile, en France, les professionnels des bibliothèquent alertent les autorités. Ces lieux culturels sont les seuls à avoir été ouverts sans discontinuer depuis le 28 novembre, mais au prix de l'épuisement des agents. Accueil des publics, fragilisation des équipes et travail en flux tendu expliquent cette fatigue.

Plusieurs organisations s'inquiètent de la situation en Égypte, où les chercheurs et la liberté académique, plus largement, sont menacés par les autorités. Plusieurs arrestations se sont succédé, sans raison valable aux yeux de plusieurs structures défendant la liberté d'expression et la liberté de recherche.

Le Prix du Livre Inter 2021 a désormais son jury et ses 10 livres sélectionnés par ce dernier.

Mais aussi la mort de Mushtaq Ahmed, l'annulation du FIBD d'Angoulême 2021, Québec qui annule son salon...