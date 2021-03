Newsletters

Le Centre national du Livre et l'institut Ipsos ont dévoilé les résultats de leur baromètre bisannuel sur les Français et la lecture. La baisse tendancielle est malheureusement toujours constatée, avec une population qui lit moins. Par ailleurs, la crise sanitaire et ses effets, à court ou long termes, devraient encore creuser cette baisse.

La multinationale News Corp a racheté, aux États-Unis, les activités grand public de l'éditeur Houghton Mifflin Harcourt, qui publie notamment les œuvres de Tolkien ou encore 1984 de George Orwell outre-Atlantique. Une nouvelle manœuvre financière qui accentue un peu plus la concentration de l'édition sur le territoire.

Deux écrivains français se retrouvent dans la sélection de l'International Booker Prize : David Diop et Éric Vuillard sont tous deux cités dans la première sélection de cette prestigieuse récompense anglophone. Cette dernière salue une œuvre de fiction traduite en anglais...

Curieuse découverte dans un livre datant de 1634, Insectorum sive Minimorum Animalium Theatrum. Un papillon particulièrement bien conservé a été retrouvé, glissé entre deux pages. Et il ressemble furieusement à l'illustration présentée sur l'une d'entre elles...

