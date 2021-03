Newsletters

Quand un contrat entre un auteur et un éditeur devient caduc, le premier a la possibilité de récupérer les droits sur son œuvre. Une nouvelle convention signée par le CPE, la SGDL, le SNE et Dilicom devrait encadrer et fluidifier la procédure pour ce faire. Mais elle reste complexe, malgré tout...

En Pologne, l'écrivain et journaliste Jakub Żulczyk se trouve inquiété par la justice, après une intervention des procureurs de Varsovie. Une plainte a été déposée à son encontre, pour « insulte publique » envers le président du pays, Andrzej Duda. Żulczyk l'a qualifié de « crétin » sur Facebook, et risque jusqu'à trois ans de prison...

La pandémie de Covid pourrait déboucher sur des retards en matière d'apprentissage de la lecture pour 100 millions d'enfants dans le monde, prévient l'UNESCO. Les ministres de l'Éducation sont invités à réagir au plus vite, pour éviter des conséquences durables.

G.R.R. Martin n'en a pas fini avec le réseau HBO, qui a transformé sa saga Le Trône de fer en un succès audiovisuel mondial. La signature d'un contrat à huit chiffres, selon les rumeurs, verra l'écrivain travailler avec la chaîne au cours des cinq prochaines années.

