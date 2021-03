Newsletters

La mort d’un géant, du plus grand auteur texan, Larry McMurtry. On lui doit Lonesome Dove, Prix Pulitzer 1986, et le scénario de Brokeback Mountain, Oscar du meilleur scénario. L’homme qui plongeait dans le monde des cow-boys, pour déconstruire ces valeurs mythiques de l’Ouest américain.

Moulinsart et Casterman ont décidé d’enterrer la hache de guerre : Tintin fera l’objet de projets éditoriaux, promettent-ils. Lesquels ? Il faudra encore un peu de patience…

Paris en crise : les bibliothécaires exercent leur droit de réserve et décident de fermer les établissements. En cause, les mesures prises par la Ville, pas toujours bien comprises par les usagers et les inquiétudes des personnels.

À (re)découvrir, l’aventure d’Oliver Sacks, neurologue et écrivain, qui a su vulgariser les cas cliniques rencontrés dans son parcours médical. Un documentaire que nous offre Arte, à parcourir dans son intégralité.