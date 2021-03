Newsletters

Quand le ministère de la Culture choisit ses interlocuteurs, cela occasionne quelques jeux de chaises musicales au sein du conseil d’administration du Centre national du Livre. La tutelle, qui plaide pour la bilbiodiversité, n’a manifestement pas autant à cœur la représentativité. Ou alors, avec des éléments choisis…

Empreinte magnétique, voici la nouvelle création du groupe Editis : une société qui repose sur la voix et la voix seule !

La France Insoumise ne manque pas d’idées en matière de… recyclages de projet : une proposition de loi visant à puiser dans le domaine public pour financer les créateurs, voilà qui est bel et bon. Surtout quand en janvier 2019, cette même et belle Insoumise présentait un projet similaire. Et quand Victor Hugo est de la partie, qui oserait protester ?

Pierre Ronsard, lui, ne dit mot et consent : le Prince des poètes vient de voir l’un de ses ouvrages s’envoler aux enchères pour 200.000 €. La collection Paul Barbier-Mueller passait sous le marteau de Christie’s avec un constat : le poète a toujours raison…