Les revendications que portent les auteurs se font de plus en plus pressantes. Et l’ignorance du ministère de la Culture de plus en plus inquiétante. L’écrivain Frédéric Maupomé développe une singulière tribune pour déplorer une situation dont l’inconfort devient tragique.

En Belgique, autre désastre : à l’occasion d’une soirée anti-confinement, célébrant un anniversaire, un hangar entier de livres est parti, littéralement, en fumée.

De même, une librairie vandalisée à Lyon : les soupçons se tournent vers l’extrême-droite locale…

Fumée ou feu, on l’ignore : les bibliothèques qui ne savent toujours pas si elles sont ouvertes ou fermées apprendront, en tout cas, que l’attestation dérogatoire de déplacement permet de s’y rendre. Au moins devant… dedans, c’est encore incertain.

Dans les nouveautés, un autre manifeste politique de Juan Branco se profile…

