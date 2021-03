Newsletters

Le ministère de la Culture a voulu faire entrer, par un décret publié en août 2020, les prix littéraires et surtout leur dotation dans le domaine des revenus perçus à titre principal. Ce faisant, il s'est toutefois un peu avancé, ignorant au passage le Bulletin officiel des Finances publiques...

La Fête de la librairie, le 24 avril, prochain sera la bonne occasion de célébrer également les 40 ans de la loi sur le prix unique du livre, connue sous l'appellation Loi Lang... Comme d'habitude, un livre sera édité pour l'occasion, et proposé dans les librairies participantes.

L'association Occitanie Livre et Lecture propose un état des lieux de la filière du livre, au complet, dans un rapport basé sur des chiffres de 2019 et 2020. L'occasion aussi de vérifier l'impact des politiques publiques sur les différents acteurs de la filière.

En Belgique et aux États-Unis, les libraires contre-attaquent face à Amazon en mettant en avant, dans le premier cas, son non-respect d'un décret l'obligeant à facturer les frais de port du livre, et dans le second, son monopole jugé néfaste pour la concurrence...

Mais aussi les Rendez-vous de la BD d'Amiens, les révisions en podcast de Radio France, la Commune de Paris en documents patrimoniaux...