Newsletters

Samantha Bailly l’avait promis : c’est chose faite. Le rapport Racine a une fois de plus été fracassé par les pouvoirs publics, dans un jeu de politiciens finement rodé. La présidente de la Ligue des auteurs professionnels quitte donc l’ensemble de ses fonctions, en guise d’ultime protestation.

Autre époque, autres mœurs : la mort de Jean-Claude Fasquelle. Éditeur petits-fils du fondateur Eugène, son père, Charles, avait déjà repris les rênes avant la fusion avec les éditions Grasset, en 1954.

La grande soirée des César aura vu le retour de Pierre Lemaître, décidé une fois de plus à mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Grand ? Probablement pas autant qu’en 2018, mais tout de même.

Et puis, du polar à découvrir, ou plutôt à écrire, avec Kobo et Quais du polar, des recettes de cuisine et de propagande du XVIIe siècle, ou encore, les tentatives d’exportation du soft power français.

Excellentes lectures