Amazon annonce que sa plateforme ne proposera plus de livres présentant les différentes identités sexuelles et de genre comme des « maladies mentales ». Le retrait d'un titre conservateur sur cette question avait enflammé des députés républicains, qui s'insurgeaient du pouvoir d'Amazon sur les livres qu'il vend.

Vol de nuit, le roman d'Antoine de Saint-Exupéry, se transforme en jeu de plateau, publié par 404 On Board (Editis). Conçu par Ronan Legendre, Nicolas Minor, Paul Réguème et Louis-Arnaud Viard (collectif Chatfoin), avec des illustrations de Maud Chalmel, il sera disponible en juin prochain.

Le Dictionnaire des Francophones, une application pour smartphone et tablette (iOS et Android), sera disponible à partir du 16 mars prochain. Il proposera au lancement 500.000 termes et expressions du bassin francophone, avec un fonctionnement collaboratif.

La ministre de la Culture Roselyne Bachelot-Narquin a présenté 15 mesures à destination des artistes-auteurs, destinées à les aider dans la crise sanitaire et au-delà. Parmi celles-ci, un meilleur accès aux droits sociaux existants ou encore une expérimentation autour de la rémunération des auteurs et autrices de BD dans les salons et festivals.

