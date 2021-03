Newsletters

Le site de Strasbourg de la société OVH, spécialisée dans l'hébergement de sites internet, a été touché par un grand incendie : pas de victimes à déplorer, mais l'internet français reste très touché. Plusieurs sites de bibliothèques et de municipalités, notamment, restent hors ligne à ce jour.

Joe Biden a réussi à faire adopter un vaste plan de relance post-Covid pour les États-Unis, d'un montant record de 1900 milliards $. Et une partie ira aux bibliothèques publiques et scolaires, qui pourront profiter de subventions, notamment pour améliorer leur équipement informatique et leur accès internet, mais aussi pour recruter et former du personnel...

Un comité scientifique a rendu un rapport au président de la République, suggérant des noms de personnalités disparues qui pourront aider les maires à nommer des rues ou des bâtiments publics. L'idée est d'apporter un peu de diversité, notamment mettant en avant des personnalités issues de l'immigration.

La traduction des poèmes d'Amanda Gorman fait encore parler d'elle, après que le traducteur du texte en catalan, cette fois, ait été remercié...

Mais aussi la situation politique au Maroc, les LGBTQIA+ chez DC, le livre réunionnais, un bloc-note numérique...