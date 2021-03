Newsletters

Une nouvelle édition du baromètre des relations auteurs-éditeurs, proposé par la Scam et la SGDL, n'apporte pas de bonnes nouvelles, puisque les réponses des auteurs et autrices laissent voir un « relâchement », et une dégradation de ces relations. Quant à la rémunération des auteurs, elle stagne, voire régresse...

L'État a promis une ouverture facilitée des archives antérieures à l'année 1970, y compris celles classées « secret défense ». Cette annonce intervient après la remise du rapport de Benjamin Stora sur la mémoire de la guerre d'Algérie et après les mobilisations de plusieurs organisations d'archivistes et historiens.

Ne dites définitivement plus digital, mais bien numérique, confirme la Commission d'enrichissement de la langue française, dans un nouvel avis. Elle donne également des équivalents en français pour le terme anglophone webinar, de plus en plus usité.

