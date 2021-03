Newsletters

À la bibliothèque Sainte-Barbe de l'université Sorbonne nouvelle — Paris 3, les moniteurs étudiants ont obtenu gain de cause sur la totalité de leurs revendications, ou presque. Mais une partie du personnel poursuit la grève, après l'annonce de la suppression de deux postes de contractuels.

Nabokov, récemment arrivé aux États-Unis, vivait de textes et de poèmes publiés dans diverses revues. Un texte composé en 1942 vient d'être retrouvé. The Man of To-morrow’s Lament se présente comme un monologue, dont le personnage n’est autre que Superman. Une figure qui fait office de référence pour l'émigré arrivé le 28 mai 1940 à New York.

En Géorgie, la crise politique récente fait craindre une vague de répression et de restriction des libertés individuelles, et notamment de la liberté d'expression et de la liberté de publier. La visite du président du Conseil européen, Charles Michel, pour calmer les tensions, mais rien n'est moins sûr...

Mais aussi le Prix des libraires du Québec, catégorie jeunesse, l'année 2020 pour Editis, les contes des frères Grimm, des sculptures en Crayola...