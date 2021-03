Newsletters

#AdopteUnLibraire. Ce cri du cœur lancé par Gilles Marchand dans nos colonnes accompagnera parfaitement les ouvrages de la semaine. Et la diversité dans laquelle les chroniqueurs nous ont plongés.

Cette semaine, nous allons danser la samba au bout du monde, traverser le Kentucky dans les années 30 ou encore explorer les complexités du désir. Et parce que la situation actuelle ne permet pas d’y échapper, mesure ce que fut le Génie du confinement, avec François Cusset.

Nous avons également déniché un texte posthume de Joseph Ponthus, décédé la semaine passée – un hommage à Henri Calet, probablement le maître des auteurs oubliés.

Et puis, des ouvrages de femmes, parlant de femmes, écrits par des femmes, toujours avec notre partenaire Books By Women. Au menu, Claire Keegan, Camille Brunel mais également Abby Geni et Louise Mey.

#AdopteUnLibraire, assurément. Et pour ceux qui ne sentiraient pas le besoin d’être adoptés, alors peut-être et fort simplement, demande à un libraire…