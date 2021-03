Newsletters

Roselyne Bachelot-Narquin a visité le chantier de rénovation du site Richelieu de la Bibliothèque nationale de France, indiquant qu'une ouverture au public était désormais prévue pour l'été 2022, après un retard dû à la crise sanitaire. Un déboire de plus dans un chantier qui tire en longueur, et coûte beaucoup d'argent...

Une sculpture surréaliste signée André Breton a été classée trésor national. Selle-sphère et feuillage est un exemple d'« objets à fonctionnement symbolique », une pratique d'assemblage prisée par les artistes surréalistes, dont Dali, Gala Eluard ou encore Valentine Hugo.

Au mois d'avril prochain, il sera possible à tous de télécharger l'application Pass Culture et de profiter de ses recommandations culturelles de proximité, même si le crédit de 300 €, lui, restera bien réservé aux jeunes âgés de 18 ans. L'app sera disponible pour les systèmes iOS et Android.

Une bibliothèque universitaire, dans le Michigan, a dû fermer ses portes après la découverte de plusieurs araignées dans les sous-sols de l'établissement. Il s'agissait apparemment de recluses méditerranéennes, une espèce importée aux États-Unis par l'homme...

Mais aussi l'accessibilité pour les éditeurs, Hachette et les jeux de société, un nouveau Superman, EL James éditrice ou presque...