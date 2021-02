Newsletters

Une tribune pour les défendre tous ? À l’initiative du chanteur Cali, du poète Erix Poindron et de la thérapeute Anne-Laure Buffet, un grand texte de soutien est diffusé. « Faut-il que nous chantions ou que nous criions pour que nous, artistes, chanteurs, comédiens, écrivains, musiciens, danseurs, peintres, plasticiens, circassiens, spectacle “vivant”, restaurateurs, viticulteurs, tous ces humains qui nourrissent le cœur, le corps et l’esprit, et tous ceux qui travaillent avec nous, nous accompagnent, nous soutiennent, pour que nous tous, humains de la rue et du cœur, soyons entendus ? »

Plus léger, l’adaptation d’un roman, signé Audrey Niffenegger, Le Temps n’est rien, qui doit être produit par HBO. Le livre est sorti aux éditions Michel Lafon dans une traduction de Jean-Pascal Bernard et Nathalie Besse.