Cette semaine, nos chroniqueurs ont exploré de multiples territoires : de la Patagonie, décor d'un road movie languissant et tendu, aux Balkans durant la seconde guerre mondiale, du Portugal où s’inventer un avenir est une guerre silencieuse de longue haleine, du japon dévasté de Fukushima aux territoires intérieurs d'une jeune autrice catalane, univers, cheminements aux travers d'histoires et Histoire.

En avant-première, nous vous proposons de découvrir le prochain titre de Serena Giuliano, nous embarque une fois de plus dans les territoires italiens, au cœur de familles et de secrets. Depuis Ciao Bella, ces histoires sont au centre de ses récits, avec le goût de cette terre et de ses habitants. Et traversez l'Atlantique et les années, avec un album réjouissant qui nous plonge dans le New York mythique des sixties, et l' histoire du Velvet Underground.

Avant d'aller en librairie!