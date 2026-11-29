À la une

Ma fille me tient par le menton, avec un sérieux déconcertant, du haut de ses 20 mois. De mon côté, je fais de même, suivant la consigne donnée. La sanction a été annoncée, mais son destinataire reste à déterminer. Sa lèvre supérieure frémit : elle ne mesure probablement pas la gravité de la situation. Je lui ai pourtant soigneusement exposé les modalités : impossible pour elle de plaider l’ignorance du dossier.