Livraison de colis : la justice européenne remet en question le statut d’Amazon
Nul besoin de livrer soi-même un colis pour être considéré comme un opérateur postal. Dans un arrêt rendu ce jeudi 26 novembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) précise les conditions dans lesquelles les activités logistiques d’Amazon relèvent de la réglementation postale. Du tri des marchandises à la gestion des casiers automatisés, en passant par l’organisation des tournées des livreurs, les juges européens apportent plusieurs réponses au contentieux qui oppose le géant américain au régulateur italien depuis 2018.