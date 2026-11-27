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À l’approche de la présidentielle de 2027, la Société des gens de lettres (SGDL) soumet 40 propositions aux candidats pour améliorer la condition des auteurs. Certaines ambitions, notamment en matière de revente de livres d’occasion et d’intelligence artificielle, risquent cependant de se heurter au droit européen. Des obstacles juridiques que le Conseil d’État avait, pour partie, déjà identifiés en 2025.

Lilia Hassaine remporte le 39e Prix Goncourt des lycéens avec Je (Gallimard), son quatrième roman. Réunis à Rennes ce 26 novembre, les douze délégués nationaux ont récompensé une réécriture de Jane Eyre, dans laquelle la romancière restitue à la première épouse de Rochester la maîtrise de son propre récit.

Amazon peut-il être considéré comme un opérateur postal sans assurer lui-même la livraison des colis ? Dans un arrêt du 26 novembre, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) clarifie le statut des activités logistiques du géant américain. Tri des marchandises, casiers automatisés, organisation des tournées : autant d’activités examinées par les juges dans un contentieux engagé en 2018 avec le régulateur italien.

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Des premières observations célestes aux récits des astronautes du programme Apollo, certains phénomènes résistent encore aux explications scientifiques. Alors que les États-Unis déclassifient leurs archives consacrées aux ovnis, Franck Maurin, auteur publié aux éditions Trajectoire, revient sur plusieurs siècles de témoignages et d’observations qui continuent d’alimenter les interrogations autour de l’hypothèse extraterrestre.