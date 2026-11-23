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Publié en 1980 sous le pseudonyme féminin de Cleo Birdwell, Amazons, roman méconnu de Don DeLillo, revient en librairie au Royaume-Uni et aux États-Unis. L’écrivain y imagine les mémoires d’une femme devenue la première joueuse de la Ligue nationale de hockey. Derrière cette fiction sportive se déploie une satire de la société américaine, de ses contradictions et de ses représentations. Une curiosité littéraire longtemps restée dans l’ombre.

Sur le pont d’Avignon, on y danse, certes, mais peut-on encore y circuler ? Une relecture de la célèbre comptine révèle une succession d’irrégularités administratives : rassemblement non déclaré, sécurité défaillante, militaires désœuvrés et participants impossibles à recenser. Entre bureaucratie délirante et raisonnement implacablement absurde, cette enquête prend la chanson enfantine au pied de la lettre, jusqu’à rendre toute traversée impossible.

Au Chili, avorter en dehors des trois situations prévues par la loi expose les femmes à des peines pouvant atteindre cinq ans de prison. Rencontrée au festival BD BOUM, la dessinatrice Antonia Bañados revient sur son expérience personnelle, marquée par la peur et le silence. Elle prépare une bande dessinée inspirée de ce vécu, explorant la solitude, les interdits et les contradictions d’une société où disposer de son corps demeure un combat.

Après vingt-trois années passées en Argentine, Thomas Dassance a fondé avec sa sœur Claire Miremont les éditions iLatina. Depuis 2019, cette maison indépendante fait découvrir au public français la richesse de la bande dessinée latino-américaine. Patrimoine argentin, récits contemporains, mémoire des peuples autochtones et révoltes sociales composent un catalogue singulier, défendu avec passion par deux éditeurs rencontrés au festival BD BOUM de Blois.

Depuis Marseille, Simona Gabrieli fait découvrir des voix méconnues du monde arabe à travers sa maison d’édition Alifbata. Du Liban à la Palestine, de la Tunisie au Maroc, ses bandes dessinées racontent l’exil, les identités plurielles, les injustices et les résistances. Rencontrée au festival BD BOUM de Blois, l’éditrice défend une littérature graphique qui dépasse les frontières et les clichés, portée par des auteurs dont les histoires méritent d’être entendues.

Récompensée par le Grand BOUM – Ville de Blois 2026, Virginie Augustin cultive une liberté graphique rare. De Conan à Joe la pirate, la dessinatrice change de style selon les exigences du récit, sans chercher à imposer une signature immédiatement reconnaissable. Encre, noir et blanc, ligne claire : chaque album devient un nouveau territoire d’expérimentation. Portrait d’une artiste qui préfère renouveler son trait plutôt que s'enfermer dans une formule.

Lauréat du prix Jacques-Lob 2026 au festival BD BOUM de Blois, Xavier Dorison aime raconter les aventures depuis leurs coulisses. Dans Undertaker, un croque-mort devient héros de western ; dans Le Château des animaux, la résistance à la tyrannie s’organise sans reproduire sa violence. Ancien financier reconverti dans la bande dessinée, le scénariste construit des intrigues où les dilemmes moraux, les rapports de pouvoir et les choix humains priment sur le spectaculaire.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0