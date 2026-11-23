Sur le pont d’Avignon : votre demande de traversée est en cours
Le temps passe si vite quand on s’amuse et que l’on danse : sur le pont d’Avignon, une petite fille de 20 mois s’est jointe à la foule en liesse. Elle tourne, tourne encore et bat des mains. Je n’ai jamais eu beaucoup d’affinités avec les fêtes, mais que toute une ville ouvre le bal sur un ouvrage de circulation me sidère. Pas de jauge annoncée, pas de barriérage mentionné. En revanche, il y a des militaires (c’est de saison) — non pour mettre fin au rassemblement : ils attendent leur tour.
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