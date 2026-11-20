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Pendant que Gaëlle Geniller recevait le Prix Landerneau BD à Paris, L214 faisait réaliser, devant la cérémonie, une bande dessinée dénonçant les conditions d’élevage des cochons destinés à E.Leclerc. Deux jours plus tard, l’association diffuse de nouvelles images tournées dans un élevage du Finistère, dénonce des mutilations interdites et annonce une plainte contre l’exploitation et l’enseigne. Sollicité par ActuaLitté, E.Leclerc condamne les pratiques dénoncées, si elles sont avérées, et invoque un audit favorable réalisé en février 2026.

Michel Houellebecq est visé par une plainte pour agressions sexuelles et complicité de viol en réunion, révèle Mediapart jeudi 19 novembre. Une comédienne dénonce des faits qui se seraient produits en décembre 2018, sur le tournage du film Thalasso, aux côtés de Gérard Depardieu. Une information judiciaire a été ouverte.

Après le rejet de la première partie du projet de loi de finances pour 2027 par l’Assemblée nationale, les débats budgétaires se poursuivent au Sénat, qui doit examiner le texte à partir du vendredi 20 novembre. Dans ce contexte, le rapporteur pour avis de la mission « Culture » à l’Assemblée nationale « regrette profondément la baisse importante des crédits ».

En quatre jours, C’était ça ou mourir, de Thélyson Orélien, passe du Prix du Roman Fnac à son exclusion de la sélection du Goncourt. L’auteur reconnaît des plagiats dans des textes antérieurs, mais conteste tout recours à l’IA pour rédiger son roman. Sur Substack, Thierry Crouzet retrace la chronologie de l’affaire, des premiers éloges aux revirements de la critique. Pourtant, le livre n’a pas changé. Que vaut alors un jugement littéraire lorsqu’il dépend de ce que l’on croit savoir sur la manière dont une œuvre a été écrite ?