Prix Landerneau BD : L214 dessine la face cachée de Leclerc, puis porte plainte
Exclusif - Pendant que le Prix Landerneau BD couronnait Gaëlle Geniller, L214 faisait dessiner, devant la cérémonie parisienne, une autre histoire : celle des cochons élevés pour E.Leclerc. Deux jours plus tard, l'association publie de nouvelles images tournées dans un élevage du Finistère, dénonce des mutilations interdites et annonce une plainte contre l'exploitation et l'enseigne. Le distributeur condamne de son côté les pratiques dénoncées, si elles sont avérées, et fait valoir les conclusions favorables d'un audit réalisé en février dernier.