Ladj Ly, Dumas et 150.000 € : la justice tranche, la guerre continue
Exclusif - Un titre encore provisoire, deux marques déposées et 150.000 € réclamés : la bataille judiciaire autour du prochain film de Ladj Ly connaît un premier dénouement. Le tribunal judiciaire de Paris refuse d'interdire à Chapter 2 l'utilisation de « Diable noir », mais le producteur de Dimitri Rassam échoue également à obtenir réparation pour dénigrement. Claude Ribbe, à l'origine de la procédure, envisage désormais un procès au fond. Et un autre écrivain, Frédéric Couderc, pourrait venir grossir les rangs des mécontents.