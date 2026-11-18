Face à la recrudescence de la censure, une loi pour “sanctuariser la liberté des artistes”
Exclusif — 10 ans après la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, force est de constater que les artistes et associations culturelles restent plus que jamais menacés, y compris par l'administration de l'État ou les élus. Afin de limiter les entraves, la sénatrice Sylvie Robert (groupe Socialiste, Écologiste et Républicain, Ille-et-Vilaine) avance une proposition de loi dédiée.