Newsletters

Dix ans après l’adoption de la loi relative à la liberté de la création, à l’architecture et au patrimoine, les artistes et les associations culturelles restent confrontés à des pressions, parfois exercées par les pouvoirs publics eux-mêmes. Face à ces entraves persistantes, la sénatrice Sylvie Robert (PS, Ille-et-Vilaine) dépose une proposition de loi destinée à renforcer leur protection.

Violences sexuelles, progression du vote féminin en faveur de l’extrême droite, affaire Epstein : trois actualités qui trouvent un éclairage particulier dans Elles aussi, de Perla Msika. À l’approche des dix ans de #MeToo, cette enquête examine la manière dont une partie de l’extrême droite s’approprie les combats féministes, tout en choisissant les violences qu’elle entend dénoncer.

Abdellah Taïa remporte le Prix Renaudot des Lycéens 2026 pour Debout dans tes rêves (Julliard). Réunis ce mardi 17 novembre à Loudun, dans la Vienne, les jeunes jurés ont distingué un roman sur l’exil, la précarité et les discriminations, où une rencontre inattendue bouleverse le destin d’un étudiant marocain. Une récompense accueillie avec une joie non dissimulée par l’écrivain.

Un peu plus d’un an après sa création, Spark Publishing annonce sa fermeture au 31 décembre 2026 et indique qu’une procédure de liquidation judiciaire est en cours. Spécialisée dans la romance, la jeune maison d’édition reconnaît des difficultés financières, mais dénonce également plusieurs mois de harcèlement sur les réseaux sociaux, avec, selon son équipe, des menaces de mort.



