François Boucq : du goulag à New York, “je tatoue des feuilles”
Dans Resurrection Hill, paru le 13 novembre dernier au Lombard, François Boucq et Jerome Charyn retrouvent trois générations de personnages aux prises avec le passé de Pavel et la spéculation immobilière à New York. Rencontré à Paris parmi ses planches originales, le dessinateur revient sur le fil qui relie les trois albums, du tatouage qui permet à un enfant de survivre au goulag aux images qu’une artiste trace sur les murs d’un hôpital menacé de démolition.