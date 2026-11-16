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Arnaud Viviant quitte Le Masque et la Plume après vingt-six ans à France Inter. La station a refusé qu’il recommande à l’antenne Palestine errante, de l’eurodéputée Rima Hassan, au nom d’une consigne qu’elle dit appliquer depuis janvier 2024 aux livres d’élus en exercice. Le critique avait signé la même année un appel public de soutien à l’autrice.

Je pensais chanter Coucou hibou à ma fille avant le bain. Me voilà à chercher de qui la forêt est loin, à réclamer la déposition d’un hibou qui n’a peut-être jamais ouvert le bec, puis à récuser un chœur entier, faute de témoin indépendant. Quand les témoins imitent eux-mêmes l’oiseau qu’ils affirment entendre, le mieux est encore de couper le son.

Le lancement à Paris de Gouverner, le livre de Jordan Bardella, a-t-il profité à la campagne présidentielle de Marine Le Pen ? Le trésorier du RN assure que Fayard a payé la réception du 4 novembre. La Commission des comptes de campagne n’a pas tranché. Si la soirée a particulièrement bénéficié à la candidature, les dépenses devront être déclarées.

De Paris à Genève, on croise dans les gares et les aéroports des femmes plongées dans Virginia Woolf. Ces rencontres ne valent pas sondage, mais elles éclairent autrement Une chambre à soi. Quand le temps et l’espace personnels restent inégalement répartis, quelques pages entre les annonces et le bruit des quais dessinent malgré tout un lieu à soi.

Les ventes britanniques de Steven Erikson chez Transworld ont bondi de 149 % entre 2024 et 2025. La maison réédite les dix tomes du Livre des Martyrs et avance une hypothèse pour éclairer ce regain. La romantasy donnerait à ses lecteurs le goût de la fantasy épique. Les recommandations en ligne et les éditions de collection redonnent vie à la saga.

Ingénieure agronome, ancienne enseignante et adepte de fanfictions, H. Lenoir écrit en Sologne des livres-jeux où chaque choix change la donne. Dans Reine des dragons, elle reprend le principe de la sauvegarde des jeux vidéo. On peut mourir sans repartir de zéro. On explore les fins cachées et on mesure les conséquences politiques de ses décisions.

Après un volume sur l’édition, le collectif Déborder Bolloré se tourne vers les médias d’information. Attendu en février 2027, son deuxième volume part du cas de la chaîne CNews et examine la concentration médiatique et la banalisation des idées réactionnaires. Les structures indépendantes ont jusqu’au 1er décembre 2026 pour rejoindre la coédition.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0