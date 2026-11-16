Coucou hibou, une affaire de témoins bien trop bruyants
Ma fille a dix-neuf mois. Depuis que j’écoute les paroles des comptines qu’elle écoute, je prends quelques précautions avant de lui en chanter une. Cette fois, j’ai choisi celle qui exigeait le moins de personnel. Deux oiseaux, un chêne, quatre vers avant le refrain. Pas un enlèvement, pas un mariage, pas même une chute de branche. J’avais prévu de boucler l’affaire avant le bain. J’aurais dû m’en tenir à la version pour soliste.
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