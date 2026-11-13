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Depuis le 1er juin 2026, les artistes-auteurs attendent le versement d'aides sociales dont la gestion a été transférée à l'Urssaf. En cause, selon la Sécurité sociale des artistes auteurs : l'absence d'un arrêté ministériel, malgré la publication du décret d'application fin septembre. Le 9 novembre, son conseil d'administration a demandé aux pouvoirs publics de débloquer la situation. Près d'un millier de demandes seraient concernées, selon une intersyndicale. Un nouveau dysfonctionnement pour une réforme qui devait pourtant simplifier l'accès aux droits.

L'autrice et illustratrice Louisa Lesage est morte le 8 novembre 2026 à Angoulême, à seulement 28 ans, ont annoncé les éditions Exemplaire. Elle avait publié en mai son premier album, nourri de bandes dessinées autobiographiques dans lesquelles elle racontait, avec humour et sans détour, ses amours, son autisme et ses blessures personnelles. Sa disparition, alors qu'elle préparait un deuxième ouvrage, a provoqué une vague d'émotion parmi ses lecteurs et dans le monde de la BD.

Après la salve des prix littéraires et le coup de tonnerre Nothomb, dont l'écho résonne encore à Saint-Germain-des-Prés, Gallimard prépare 2027 avec deux gros vendeurs et un prix Nobel. Sylvain Tesson revient à la nouvelle avec quinze récits où le monde part en fumée, David Foenkinos retrouve les tourments de l'amour et de l'amitié, tandis que László Krasznahorkai, Nobel de littérature 2025, signe son premier roman publié en français depuis son sacre.

Daniel Křetínský a désormais les commandes de Fnac Darty. Le milliardaire tchèque détient 69,3 % du capital du distributeur français, au terme d'une offre publique d'achat dont les résultats ont été confirmés le 10 novembre. Déjà propriétaire d'Editis, il contrôle désormais à la fois un grand groupe d'édition et le premier libraire de France. Un rapprochement qui pose de nouvelles questions sur l'équilibre du marché du livre et l'indépendance commerciale de la Fnac.

