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Avec El Libro Infinito, chacun prolonge une histoire écrite par d’autres, dans un récit collectif sans fin. Les participants disposent de sept minutes pour rédiger un fragment, puis passent le relais. L’expérience reste gratuite et ouverte aux adultes, mais les auteurs cèdent exclusivement leurs droits d’exploitation, sans rémunération, à un bénéficiaire qui n’est pas nommé dans les conditions consultées.

Lire entretient l’attention, la mémoire, l’imagination et la compréhension des émotions, rappelle la neuropsychologue Sylvie Chokron. Face à ces constantes stimulations numériques, elle défend le temps long et le plaisir des livres, dès les tout premiers mois de vie. Une étude observe également une mortalité moindre chez les lecteurs, sans établir de lien de cause à effet ni de durée quotidienne protectrice.

Après les éloges de Gabriel Attal à Mistral AI, ces 26 organisations culturelles dénoncent l’attitude des députés de son groupe face à une proposition de loi sur les droits d’auteur. Elles défendent un mécanisme facilitant la preuve de l’utilisation d’œuvres par les IA et appellent à des accords de licence. Le texte revient à l’Assemblée nationale le 19 novembre, sur fond de tensions entre innovation et création.

Un tribunal fédéral de New York condamne par défaut les exploitants de WeLib à verser 19,5 millions de dollars à treize éditeurs américains. La plateforme est accusée d’avoir diffusé sans autorisation des livres et articles scientifiques. La décision vise 130 œuvres, ordonne la désactivation de trois domaines et interdit la diffusion des contenus concernés. Le recouvrement de l’indemnité demeure incertain.

Vingt ans de travail et 1 264 pages : China Miéville remporte le Goldsmiths Prize 2026 avec The Rouse, vaste roman où s’entremêlent drame familial, histoire politique et surnaturel. Le jury consacre une œuvre audacieuse qui bouleverse les formes narratives plutôt que son seul gigantisme. Ce livre, le plus volumineux jamais récompensé par le célèbre prix, n’a pas encore de date de publication française annoncée.

L’éditeur américain Gary Fisketjon est mort à 72 ans. Compagnon de route de Donna Tartt, Cormac McCarthy, Don DeLillo ou Bret Easton Ellis, il avait contribué à créer la collection Vintage Contemporaries avant de rejoindre Knopf. Réputé pour son travail minutieux sur les manuscrits et son engagement auprès des libraires, il avait quitté la maison en 2019 après un licenciement pour violation des règles internes.

Au Japon, le distributeur Tohan annonce avoir accompagné l’ouverture de 80 librairies en deux ans grâce à HONYAL. Le dispositif privilégie une livraison hebdomadaire et réduit les garanties financières demandées aux commerçants. Au total, 105 établissements partenaires fonctionnent déjà et 44 projets restent en préparation. Une réponse au net recul des points de vente de livres dans de nombreuses communes.