Mémoire, concentration, longévité : les bienfaits insoupçonnés de la lecture
Lire sollicite la mémoire, le langage, l’imagination et surtout l’attention, que les usages numériques mettent à l’épreuve. Aux États généraux des festivals et salons du livre 2026, organisés par la Sofia à Paris, la neuropsychologue Sylvie Chokron défend les bienfaits cognitifs et sociaux de la lecture. Des livres partagés avec les nourrissons aux rencontres littéraires, elle explique ce qui nourrit le désir de lire et pourquoi sa préservation représente un enjeu de santé publique.