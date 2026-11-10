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Sept mois après l’éviction d’Olivier Nora, Hachette Livre confie à Lise Boëll la direction générale déléguée de Grasset. L’éditrice d’Éric Zemmour, Jordan Bardella et Sarah Knafo conserve les rênes de Fayard et rejoint Jean-Christophe Thiery, fidèle de Vincent Bolloré, à la tête de la maison. Pour les centaines d’écrivains qui dénonçaient une reprise en main idéologique, cette nomination ressemble fort à une confirmation de leurs craintes.

Avec Nous aussi (Actes Sud), Anne Godard plonge au cœur des violences intrafamiliales, des silences qui les entourent et des blessures qu’elles laissent dans l’enfance. À la librairie Atout Livre, dans le 12e arrondissement de Paris, Solène revient sur un roman qui l’a profondément bouleversée, autant par la puissance de son écriture que par son exploration de l’emprise familiale et des chemins difficiles de l’émancipation.

Trois tomes, deux mille ans d’histoire passés au broyeur et une belle collection de « grands hommes » déboulonnés : Pacôme Thiellement achève L’Empire n’a jamais pris fin, sa formidable entreprise de dynamitage du roman national, menée avec Blast et Massot Éditions. De Napoléon à Macron, les empereurs paradent, les bourgeois encaissent, les révolutionnaires prennent des balles et les poètes cherchent la faille dans la boucle.

Condamné ce lundi 9 novembre à dix ans et demi de prison pour viol et agressions sexuelles, Russell Brand voit également ses livres disparaître des catalogues de plusieurs grands éditeurs britanniques. Pan Macmillan, Hodder & Stoughton et HarperCollins prennent leurs distances, tandis qu’un prix littéraire reçu en 2008 lui est retiré. Cette rupture ravive aussi un vieux contentieux éditorial : un contrat de 575.000 livres sterling, soit près de 690.000 €, et deux manuscrits jamais remis.

