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Une parure disparue, un nez qui s'échappe, une lettre égarée pendant quarante-trois ans : en littérature, perdre quelque chose peut bouleverser une existence. Onze récits, de Maupassant à Shaun Tan, en passant par Gogol, explorent les conséquences inattendues de ces disparitions. Entre quiproquos, aventures fantastiques et drames intimes, les objets manquants révèlent souvent ce que les personnages risquaient réellement de perdre.

Après trente-quatre ans chez Albin Michel, Amélie Nothomb rejoint Gallimard, où doit également arriver Florence Godfernaux, son ancienne attachée de presse. Celle-ci a été licenciée après une enquête externe décrivant des humiliations et des comportements susceptibles de relever du harcèlement, conclusions qu'elle conteste. Une lettre ouverte interroge Nothomb sur sa fidélité à une amie et son silence public envers les salariés ayant témoigné.

Et si « Nous n'irons plus au bois » dissimulait davantage qu'une histoire de lauriers coupés ? Une interprétation historique discutée y voit une allusion à la fermeture des maisons closes. De cette hypothèse naît une lecture satirique de la comptine : embrassades déréglementées, cigale réquisitionnée, rondes sans fin et bureaucratie forestière. Jusqu'à ce que les lauriers repoussent et qu'une petite fille reprenne le pouvoir sur la danse.

Cinq essais internationaux interrogent les transformations de notre époque. Félix de Azúa retrace les métamorphoses du gothique, Michael Lewis enquête sur le DOGE d'Elon Musk et Kevin Roose explore l'intelligence artificielle générale. Lola Pons examine l'histoire culturelle du silence, tandis que Kent G. Deng analyse les fragilités de l'économie chinoise. Autant de regards sur les liens entre pouvoir, patrimoine, technologie et société.

Déjà publié au Japon en juillet 2026, le dernier roman de Haruki Murakami paraîtra en anglais en septembre 2027. Knopf assurera sa publication américaine, Harvill celle du Royaume-Uni et du Commonwealth, et Doubleday Canada celle du Canada. L'intrigue suit Kaho, autrice et illustratrice de livres pour enfants à Tokyo, dont le quotidien bascule lorsqu'elle découvre deux fourmiliers parlants sous son plancher. Aucune date française n'est annoncée.

À Saint-Étienne, un ancien charpentier se lance dans le manga ; à Alençon, une jeune entrepreneuse associe livres d'occasion et pâtisserie ; à Magny-le-Hongre, une librairie-café anime un centre rénové. Ailleurs, Le Renard qui lit fête ses dix ans à Chalonnes-sur-Loire, tandis que la Librairie des Aravis cherche un repreneur à Thônes. Cinq parcours qui racontent les défis de l'installation, de la fidélisation et de la transmission.

Dans un billet mêlant fatigue, plaisirs de lecture et déception devant les prix littéraires, une ancienne libraire exprime sa colère contre l'usage de l'intelligence artificielle dans l'écriture. Les propos de Philippe Jaenada, qui dit avoir utilisé l'IA pour une phrase, nourrissent son inquiétude : comment distinguer la contribution humaine de celle de la machine ? Elle refuse de considérer cette évolution comme une fatalité de l'époque.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 4.0