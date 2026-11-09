Amélie Nothomb, de la stupeur à la consternation
En 1999, Amélie Nothomb racontait dans Stupeur et tremblements les humiliations et la violence du monde du travail. Vingt-sept ans plus tard, son départ d’Albin Michel, sur fond de licenciement de son amie et attachée de presse Florence Godfernaux, suscite une profonde incompréhension. Entre fidélité personnelle, souffrances dénoncées par des salariés et responsabilité morale, ActuaLitté écrit à la romancière, dans une lettre ouverte qui n'adresse qu'une question : jusqu’où peut aller la loyauté ?
Amélie Nothomb chez Gallimard, après 30 ans d'amour avec Albin Michel
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