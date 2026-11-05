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Omniprésents dans la vie culturelle, les salons et festivals littéraires disposent pourtant de moyens financiers et humains souvent précaires. Quel poids représentent-ils dans l’économie du livre et sur leurs territoires ? À l’occasion des États généraux organisés par la Sofia, le ministère de la Culture publie une étude consacrée à leur situation économique et aux retombées culturelles et sociales de leurs activités.

Le prix Femina a rendu son verdict dans le jardin d’hiver de la Maison Dior, avenue Montaigne, à Paris. Au lendemain des prix Goncourt et Renaudot, trois nouvelles distinctions ont été décernées : Gallimard repart avec deux récompenses, le Seuil avec la troisième.

Changement de têtes chez Média-Participations, et nouveau pôle littéraire en perspective. Stéphane Aznar quitte la direction de Dargaud pour prendre celle des éditions Anne Carrière, avec pour mission de développer les activités de fiction et de non-fiction du groupe. Jean-Baptiste Passé, ancien directeur du Festival du livre de Paris, jusqu’ici à la tête des éditions Michelin, lui succède chez Dargaud.

Les cinq dernières librairies du groupe Decitre viennent de fermer, dans un marché du livre toujours morose. C’est dans ce contexte que Catherine Pégard s’est exprimée, mardi 3 novembre, devant la commission de la culture du Sénat. Interrogée sur les aides destinées aux librairies, elle a indiqué qu’une réflexion était engagée pour disposer d’« une vision plus générale des dispositifs qui sont à notre portée ».