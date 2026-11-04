Livres piratés : dix éditeurs français créent leur association contre les IA
Exclusif - 10 maisons d'édition indépendantes françaises s'unissent pour réclamer réparation aux entreprises d'intelligence artificielle soupçonnées d'avoir exploité leurs livres sans autorisation. À la tête de cette alliance, Yannick Dehée, fondateur de Nouveau Monde éditions, annonce à ActuaLitté les premières mises en demeure dans les prochaines semaines, suivies, si nécessaire, de procédures judiciaires. Et les éditeurs ont même déjà prévu comment financer la bataille.