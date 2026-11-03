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Spécialisées dans les ouvrages consacrés à la chasse, à la vénerie et à la nature, les Éditions de Montbel passent sous une nouvelle direction. Pour 140.000 €, l’entrepreneur Sylvain des Boscs et ses associés reprennent cette maison issue d’une librairie parisienne fondée en 1946. Entre relance éditoriale, livres anciens et nouvelles collections, le repreneur entend donner un second souffle à cette institution. Après 28 années à sa tête, les frères Cédric et Ithier de Fougerolle transmettent une belle endormie.

Depuis près de quinze ans, Rockyvision cultive la cinéphilie, la pop culture et la passion du Japon à travers ses revues Rockyrama et Otomo, mais aussi ses livres aux identités graphiques affirmées. Aujourd’hui, l’éditeur indépendant s’inquiète d’un « phénomène systémique » qui frappe aussi bien la presse que l’édition : la disparition progressive des points de vente, conjuguée à l’envolée des coûts de fabrication et de distribution. Une équation économique de plus en plus difficile à résoudre.

Disparu le 13 février dernier à 92 ans, Nicolas Grimaldi laisse derrière lui une œuvre profondément marquée par les questions du désir, du temps et de la condition humaine. Dans cet hommage, Aliocha Wald Lasowski revient sur le parcours singulier du philosophe, de son refuge face à l’océan à ses dialogues avec Montaigne, Pascal ou Proust. Un portrait intellectuel et sensible d’un penseur pour qui l’art, l’amour et l’imprévu donnaient à l’existence toute sa vitalité.

Le Prix Médicis a livré son verdict ce lundi 2 novembre, à Paris, récompensant trois ouvrages dans les catégories roman français, roman étranger et essai. Parmi les auteurs distingués, le journaliste et écrivain Philippe Vasset, récompensé pour Dans les grandes lignes, publié en août dernier chez Flammarion.

